MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ebru Polat casinoya alınmadı! Kimlik kontrolüne takıldı... Sosyal medyanın diline düştü

İddialı tarzı, cesur kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Ebru Polat şimdilerde Kıbrıs'ta tatil yapıyor. Tatilden anlarını takipçileriyle paylaşan Polat, casinoya alınmadığını ve kimlik kontrolüne takıldığını söyleyince sosyal medyanın diline düştü.

Öznur Yaslı İkier

Her açıklaması, her paylaşımı ve adeta her adımı olay olan ünlü şarkıcı Ebru Polat geçtiğimiz aylarda asıl mesleği olan avukatlığa geri döndüğünü açıklamıştı.

İddialı tarzıyla dikkat çeken Polat şimdilerde Kıbrıs'ta tatil yapıyor. Tatilden anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü isin casinoya alınmadığını ve kimlik kontrolüne takıldığını anlattı.

Ebru Polat casinoya alınmadı! Kimlik kontrolüne takıldı... Sosyal medyanın diline düştü 1

Polat 'Hayatımda hiç böyle bir şey başıma gelmedi' diyerek 'Casinodayım tam içeriye gireceğim. Güvenlik görevlisi kimliğimi görmek istedi. Yaşınıza bakmam lazım. Yaşınız küçük duruyor dedi.' ifadelerini kullandı.

Ebru Polat casinoya alınmadı! Kimlik kontrolüne takıldı... Sosyal medyanın diline düştü 2

Güvelik görevlisinin kendisine 18 yaşından küçük durduğunu söyleyen Polat bu durumun hoşuna gittiğini de dile getirdi. Polat'ın yaşadıkları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ebru Polat casinoya alınmadı! Kimlik kontrolüne takıldı... Sosyal medyanın diline düştü 3

Ebru Polat'a; 'Güvenlik kör müydü?', 'Genç manitalara salladığımız hikayeler' gibi yorumlar yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FETÖ yorumu sonrası soruşturma başlatılmıştı! Karar verildiFETÖ yorumu sonrası soruşturma başlatılmıştı! Karar verildi
Ünlü oyuncuya sahte komiser suçlaması! Üzerinden polis rozeti çıktı! Gözaltına alındıÜnlü oyuncuya sahte komiser suçlaması! Üzerinden polis rozeti çıktı! Gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.