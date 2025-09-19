Ebru Polat casinoya alınmadı! Kimlik kontrolüne takıldı... Sosyal medyanın diline düştü

Her açıklaması, her paylaşımı ve adeta her adımı olay olan ünlü şarkıcı Ebru Polat geçtiğimiz aylarda asıl mesleği olan avukatlığa geri döndüğünü açıklamıştı.

İddialı tarzıyla dikkat çeken Polat şimdilerde Kıbrıs'ta tatil yapıyor. Tatilden anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü isin casinoya alınmadığını ve kimlik kontrolüne takıldığını anlattı.

Polat 'Hayatımda hiç böyle bir şey başıma gelmedi' diyerek 'Casinodayım tam içeriye gireceğim. Güvenlik görevlisi kimliğimi görmek istedi. Yaşınıza bakmam lazım. Yaşınız küçük duruyor dedi.' ifadelerini kullandı.

Güvelik görevlisinin kendisine 18 yaşından küçük durduğunu söyleyen Polat bu durumun hoşuna gittiğini de dile getirdi. Polat'ın yaşadıkları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ebru Polat'a; 'Güvenlik kör müydü?', 'Genç manitalara salladığımız hikayeler' gibi yorumlar yapıldı.