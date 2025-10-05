MAGAZİN

Ebru Polat'ın adliye kombini eleştirildi! Yanıtı ağzını bozarak verdi

Şarkıcı Ebru Polat avukatlığa döndü, adliyeden bazı karelerini paylaştı. Şarkıcı kombinine gelen yorum ve eleştirilere ise ağzını bozarak yanıt verdi.

Kubra Akalın

Avukatlık mesleğine döndüğünü açıklayan şarkıcı Ebru Polat, "Uzun bir aradan sonra mesleğe geri döndüm ve döner dönmez çok büyük bir dolandırıcılık çetesinin üzerine çöktük ve bir dolandırıcılık çetesini çökertiyoruz. Haklarında soruşturma başlatıldı" demişti.

Ebru Polat adliyeden çekilmiş görüntülerini de paylaşınca sosyal medyanın diline düştü.

Adliye koridorlarında çekilen bir videosunu paylaşan Polat, topuklu ayakkabıları, cübbesi ve eşofmana benzeyen takımıyla yürürkenki görüntüsü eleştiri de aldı. Bir kısım “adliyeye bu kıyafetle gelinmez” yorumlarında bulundu.

Avukatlığa geri döndü! Adliye kombini olay oldu

Ebru Polat ise gelen eleştirilerden rahatsız oldu ve ağzını bozdu.

Polat paylaşımında “Sanane benim kılığımdan kıyafetimden, senin ne haddine eşofman mı pantolon mu derdine düşmek 3-5 avukat kişi. Sanki bikini giyip geldim a... Eğitimli cahil… Sen git o engelli raporu nasıl veya neden alındı önce onu sorgula!” diyerek özellikle meslektaşlarına seslendi.

Ebru Polat
