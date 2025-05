Ebru Polat son videosuyla gündemde! Yorum yağdı... 'Klip mi özel içerik mi?'

Her açıklaması, her paylaşımı ve adeta her adımı olay olan ünlü şarkıcı Ebru Polat geçtiğimiz aylarda asıl mesleği olan avukatlığa geri döndüğünü açıklamıştı.

İddialı tarzıyla dikkat çeken Polat, Instagram hesabından yayınladığı bir video ile gündem oldu.

Yeşil-mavi renklerinde derin yırtmaçlı bel ve göğüs dekolteli bir elbiseyle kamera karşısına geçen Ebru Polat dans ettiği bu videosuyla çok konuşuldu.

YORUM YAĞDI

Polat'ın paylaşımı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'klip mi, özel içerik mi?', 'ne gerek vardı?', 'bu ne şimdi?' gibi yorumlar yapıldı.