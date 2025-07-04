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Ebru Şahin ve Cedi Osman aşka geldi! Amsterdam tatilinden peş peşe paylaştılar

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın mutlu evliliği sürüyor. Tatil için Amsterdam'a giden ünlü çift, birlikte objektif karşısına geçti. Şahin'in peş peşe yayınladığı tatil kareleri kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Ebru Şahin ve Cedi Osman aşka geldi! Amsterdam tatilinden peş peşe paylaştılar
Öznur Yaslı İkier

Son olarak Gizli Bahçe adlı dizide başrol oynayan Ebru Şahin, kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

2022 yılından bu yana basketbolcu Cedi Osman ile mutlu bir evliliği olan Şahin, eşiyle tatile çıktı.

Ebru Şahin ve Cedi Osman aşka geldi! Amsterdam tatilinden peş peşe paylaştılar 1

İlişkilerini gözlerden uzak tutan ünlü çift, tatil için arkadaşlarıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitti.

Ebru Şahin ve Cedi Osman aşka geldi! Amsterdam tatilinden peş peşe paylaştılar 2

Ebru Şahin, tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Şahin, eşine sarıldığı anları da yayınladı.

Ebru Şahin ve Cedi Osman aşka geldi! Amsterdam tatilinden peş peşe paylaştılar 3

Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şahin
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