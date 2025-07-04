Ebru Şahin ve Cedi Osman aşka geldi! Amsterdam tatilinden peş peşe paylaştılar

Son olarak Gizli Bahçe adlı dizide başrol oynayan Ebru Şahin, kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

2022 yılından bu yana basketbolcu Cedi Osman ile mutlu bir evliliği olan Şahin, eşiyle tatile çıktı.

İlişkilerini gözlerden uzak tutan ünlü çift, tatil için arkadaşlarıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitti.

Ebru Şahin, tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Şahin, eşine sarıldığı anları da yayınladı.

Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.