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Ece Erken Sinan Akçıl'a aşkını ilan etti! Öperken paylaştı: "Enişteci dediniz..."

Sinan Akçıl ile el ele yakalanan Ece Erken sonunda aşkını ilan etti. Akçıl'ı öptüğü bir fotoğrafı paylaşan Ece Erken sosyal medyadaki yorumlara da yanıt verdi. Erken geçmişte Akçıl'a "Eniştem" demesiyle gündeme gelmişti.

Ece Erken Sinan Akçıl'a aşkını ilan etti! Öperken paylaştı: "Enişteci dediniz..."
Kubra Akalın

Sunucu Ece Erken ile Sinan Akçıl'ın geçtiğimiz günlerde Samsun Havalimanı'nda el ele oldukları görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin ardından Ece Erken'in, yaklaşık 4 yıl önce Sinan Akçıl'ı Burcu Kıratlı ile evli olduğu dönemde televizyon programına konuk etmesi gündem oldu.

Ece Erken, Sinan Akçıl'a yayında "Eniştem" diyerek sarılarak; "Siz gerçekten büyük bir aşk yaşayarak evlendiniz sevgili Burcu ile" demişti. Bu video yeniden gündeme gelmiş ve sosyal medyada Ece Erken günlerde konuşulmuştu.

Sosyal medyada ayrıca 2022 yılında Bakırköy’de sahibi olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını haybeden avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da hatırlatıldı.

Ece Erken Sinan Akçıl a aşkını ilan etti! Öperken paylaştı: "Enişteci dediniz..." 1

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"DEDİNİZ Kİ ÖLENİ ÇABUK UNUTTUN"

Ece Erken ise Sinan Akçıl'ı öptüğü bir paylaşımla hakkındaki yorumlara da yanıt vererek aşkını ilan etti. Ece Erken paylaşımında şunları söyledi:

Ece Erken Sinan Akçıl a aşkını ilan etti! Öperken paylaştı: "Enişteci dediniz..." 2
"Dediniz ki üzer zamana bıraktım. Dediniz ki enişteci. Bana yürümüş, iltifat etmiş, Ece'yi çok sevmek yasaklanmalı demiş canlı yayında tanımadığım bir sanatçı mesafemi koymuşum. Çok gördünüz be! Dediniz ki öleni çabuk unuttun. 3 yıl oldu, bunun zamanı nedir var mıdır zamanı? İşime gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi hor değil hoş görün beni lütfen. Çok mutluyum en azından şimdilik bırakın mutlu olayım."

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Anahtar Kelimeler:
Ece Erken Sinan Akçıl
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