Ece Erken ve Sinan Akçıl'dan peş peşe paylaşım geldi! 'Eniştem' demesi çok konuşuldu

Ece Erken ile Sinan Akçıl’ın sevgili olduğu ortaya çıktı. Ece Erken ve Sinan Akçıl önceki akşam Samsun Havaalanı’nda el ele yakalandı. İkili, görüntülendiklerini fark edince ise ellerini ayırdı. Şarkıcı ve sunucunun el ele görüntüsü, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Erken’in Akçıl’ın Burcu Kıratlı’yla evli olduğu dönemde şarkıcıya, “Eniştem” dediği görüntüler de sosyal medyanın diline fena düştü.

Gündem olan çiftten Ece Erken’in yaklaşık 1.5 aydır birlikte olduğu Akçıl’a ait ‘Her Şey Güzel Olacak’ şarkısındaki, “Her şey güzel olacak senle olunca... Söyleme bana aşka doyunca... Yalnız benim ol ömrün boyunca... Her şeyin farklı” nakaratını paylaşması dikkat çekti.

Erken ayrıca Sinan Akçıl olduğunu herkesin anladığı bir kareye de kalp emojisiyle paylaşmayı tercih etti.

Sinan Akçıl ise Ece Erken’in kendisine yıllar önce “Enişte” demesine dair açıklama yaparak şunları söyledi.

“Hiç arkadaşlık yapmayan, hayatı boyunca belki bir kez görüşmüş olan hem de 10 sene önce, birbirinin arkadaşı mı acaba? Ne evlilik yapmışım, zamanında hiç duymadığım dostluklar çıktı ortaya... Ayakları üstünde tek başına duran dev gibi milyonlarca kadına da salça olmayı bırakın."