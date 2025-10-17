MAGAZİN

Ece Ronay abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Daha önce ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile taciz iddiası yüzünden mahkemelik olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay 2,5 aylık hamileyken nişanlısı Mehmet Bilir’le evlenmiş ve kısa süre sonra da boşanmıştı. Olaylı bir şekilde boşanan Ronay şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başlayan ünlü ismin aylık kazancı ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

Sosyal medya platformunda ünlenen Ece Ronay, ardından ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'le şarkı çıkararak adını duyurmuştu.

Ece Ronay abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Aylık kazancı dudak uçuklattı 1

Birlikte klip çekimi gerçekleştiren ikili daha sonrasında magazin gündemine bomba gibi düşen taciz iddialarıyla davalık olmuştu.

Ece Ronay abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Aylık kazancı dudak uçuklattı 2

Şimdilerde açtığı güzellik merkezleriyle adından söz ettiren şarkıcı Ece Ronay sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başlayan ünlü ismin aylık kazancı da ortaya çıktı.

Ece Ronay abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Aylık kazancı dudak uçuklattı 3

KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Ece Ronay'ın abonelik ücreti 79,99 lira. 19 bine yakın abonesi olan Ronay'ın aylık geliri ise bu hesapla 1 milyon 504 bin TL civarında. Instagram kesintileri ve dijital içerik vergilerini düşüldüğünde de net gelir ayda yaklaşık 900 bin TL yapıyor.

Ece Ronay abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Aylık kazancı dudak uçuklattı 4

