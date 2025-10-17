Ece Ronay abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Sosyal medya platformunda ünlenen Ece Ronay, ardından ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'le şarkı çıkararak adını duyurmuştu.

Birlikte klip çekimi gerçekleştiren ikili daha sonrasında magazin gündemine bomba gibi düşen taciz iddialarıyla davalık olmuştu.

Şimdilerde açtığı güzellik merkezleriyle adından söz ettiren şarkıcı Ece Ronay sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başlayan ünlü ismin aylık kazancı da ortaya çıktı.

KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Ece Ronay'ın abonelik ücreti 79,99 lira. 19 bine yakın abonesi olan Ronay'ın aylık geliri ise bu hesapla 1 milyon 504 bin TL civarında. Instagram kesintileri ve dijital içerik vergilerini düşüldüğünde de net gelir ayda yaklaşık 900 bin TL yapıyor.