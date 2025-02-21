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  4. Ece Sükan dergi için kamera karşısına geçti! Leopar mayosuyla verdiği pozlar olay oldu

Ece Sükan dergi için kamera karşısına geçti! Leopar mayosuyla verdiği pozlar olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.02.2025 08:32
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Son olarak başrollerini Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül ve Salih Bademci'nin paylaştığı Netflix dizisi Terzi'de rol alan Ece Sükan şimdi de bir dergi için kamera karşısına geçti. Birbirinden iddialı pozlar veren ünlü ismin leopar desenli mayosuyla verdiği pozlar olay oldu.

Ece Sükan dergi için kamera karşısına geçti! Leopar mayosuyla verdiği pozlar olay oldu

Popüler dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan Terzi dizisinde 'Suzi' karakterine hayat veren Ece Sükan şimdi de ünlü bir derginin çekimi için kamera karşısına geçti.

YORUM YAĞDI

Leopar desenli mayosuyla poz veren Ece Sükan'ın pozları kısa sürede sosyal medyayı salladı. Sükan'ın pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Ünlü isme; 'Harika görünüyor', 'yaşlandıkça güzelleşiyor', 'kadın hiç yaşlanmıyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Ünlü isim dergi çekiminden yayınladığı karelerine; “Ben vintage parçaları sürdürülebilirlik, yaşanmışlık ve özgünlük açısından daha çok seviyorum. Ve biliyorsun ben senelerdir vintage kullanırım. Arkadaşlarım bana zaman zaman ‘Yeter Ece, Vintage, vintage nereye kadar’ derlerdi ama bugün, vintage kültürünün oldukça revaçta olmasıyla, bir şekilde haklı çıkmış oldum. Bir de tabii moda endüstrinin de hep içinde olunca daha da bilinçli hale geliyorsun.” ifadelerini not düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Ece Sükan
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