Eda Ece kızı Mina İpek'i paylaştı! 'Annesinin kopyası'

Ünlü oyuncu Eda Ece, kızı Mina İpek'i oyun grubuna götürdü. Keyifle oynayan minik Mina'nın annesine benzerliği gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

Son olarak Yetenek Sizsiniz'de jüri koltuğunda oturan Eda Ece, 2023 yılında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile dünyaevine girdi.

Düğünden kısa bir süre sonra bebek beklediğini duyuran Eda Ece, 4 Nisan 2024 tarihinde kızına kavuştu. İlk kez anne-baba olan ünlü çift, bebeklerine Mina İpek adını verdi.

Eda Ece, daha önce yüzünü göstermediği minik kızını oyun grubuna götürdü. Ünlü oyuncu, ilk olarak Mina İpek'in boya yaptığı anları paylaştı.

Ardından kızının köpükleri yakalamaya çalıştığı anı fotoğraflayan Ece, "Tatlılık" notunu düştü.

HERKES AYNI ŞEYİ SÖYLEDİ

Eda Ece, kızının yüzünü göstermemeye özen gösterirken; Mina İpek'in annesine olan benzerliği dikkat çekti. Mina İpek'e "Annesinin kopyası" yorumları geldi.

Eda Ece
