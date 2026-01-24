Eda Ece oyunculuğa ara verip ticarete atıldı! İlk mağazasını açtı

Pis Yedili, Beni Böyle Sev, İlişki Durumu: Karışık ve son olarak da Yasak Elma dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Eda Ece anne olduktan sonra oyunculuğa ara vermişti.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü isim hamileliğinde ise bir pijama markası kurmuştu. Eda Ece şimdi de markasında bir yeniliğe gitti ve Akmerkez'de kendi mağazasını da açtı.

Eda Ece'nin tasarladığı rahat pijamalar hayranları tarafından büyük ilgi görüyor.

Eda Ece Buğrahan Tuncer ile 4 yıllık birlikteliğini 2023 yılında resmiyete taşımıştı. Ünlü isim 4 Nisan 2024 tarihinde de kızı Mina İpek Tuncer'i kucağına aldı.