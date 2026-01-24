MAGAZİN

Eda Ece oyunculuğa ara verip ticarete atıldı! İlk mağazasını açtı

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği 'Yıldız' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Eda Ece şimdilerde ticarete atıldı. Hamileliğinde kendi pijama markasını çıkaran ünlü isim markasında bir yeniliğe gitti ve mağaza da açtı.

Öznur Yaslı İkier

Pis Yedili, Beni Böyle Sev, İlişki Durumu: Karışık ve son olarak da Yasak Elma dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Eda Ece anne olduktan sonra oyunculuğa ara vermişti.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü isim hamileliğinde ise bir pijama markası kurmuştu. Eda Ece şimdi de markasında bir yeniliğe gitti ve Akmerkez'de kendi mağazasını da açtı.

Eda Ece'nin tasarladığı rahat pijamalar hayranları tarafından büyük ilgi görüyor.

Eda Ece Buğrahan Tuncer ile 4 yıllık birlikteliğini 2023 yılında resmiyete taşımıştı. Ünlü isim 4 Nisan 2024 tarihinde de kızı Mina İpek Tuncer'i kucağına aldı.

