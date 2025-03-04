Edip Akbayram'ın cenazesinde tepki çeken anlar! Selfi yarışına girdiler

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden Türk müziğinin usta isimlerinden Edip Akbayram bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Edip Akbayram için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi ve törenin ardından Teşvikiye Camii'nde öğle namazı kılındı. Yoğun katılım olduğu cenaze töreninde izdiham yaşandı.

Yaşanan izdihamın arasında bazı vatandaşların selife çekme yarışına girdiği görüldü. Hem cenazenin fotoğrafını hem de cenaze ile fotoğraf çekmeye çalışanların o anları 'büyük saygısızlık' olarak yorumlandı.