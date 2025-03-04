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  4. Edip Akbayram'ın cenazesinde tepki çeken anlar! Selfi yarışına girdiler

Edip Akbayram'ın cenazesinde tepki çeken anlar! Selfi yarışına girdiler

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.03.2025 14:49
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Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayata gözlerini yuman Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi. Edip Akbayram'ın Teşvikiye Camii'ndeki cenaze töreninde izdiham yaşandı. Yoğun katılım olduğu cenaze töreninde bazı vatandaşlar selfie çekme yarışına girdi.

Edip Akbayram'ın cenazesinde tepki çeken anlar! Selfi yarışına girdiler

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden Türk müziğinin usta isimlerinden Edip Akbayram bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

edip akbayramm

Edip Akbayram için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi ve törenin ardından Teşvikiye Camii'nde öğle namazı kılındı. Yoğun katılım olduğu cenaze töreninde izdiham yaşandı.

selfie

Yaşanan izdihamın arasında bazı vatandaşların selife çekme yarışına girdiği görüldü. Hem cenazenin fotoğrafını hem de cenaze ile fotoğraf çekmeye çalışanların o anları 'büyük saygısızlık' olarak yorumlandı.

SELFİE

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Anahtar Kelimeler:
Edip Akbayram
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