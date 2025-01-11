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Edip Akbayram'ın hayranları hastaneye akın ediyor! Kızı Türkü Akbayram son durumunu açıkladı! ''48 saat çok önemli''

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.01.2025 14:30
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Evinde düştükten sonra iç kanama geçiren ünlü sanatçı Edip Akbayram hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Sanatçının sevenleri, hastaneye akın ediyorlar. Ünlü ismin kızı Türkü Akbayram ise babasının son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Edip Akbayram'ın hayranları hastaneye akın ediyor! Kızı Türkü Akbayram son durumunu açıkladı! ''48 saat çok önemli''

Evinde düştükten sonra iç kanama geçiren 75 yaşındaki Edip Akbayram, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

Dün ameliyat olan Akbayram yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından tekrar yoğun bakım servisine alındı. Ünlü ismin hayranları, hastaneye giderek sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi alırken ailesine destek oluyorlar.

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KIZINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Usta sanatçı Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, babasının sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

TÜRKÜ

Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından ''Babamızın sağlık durumuna ilişkin gösterdiğiniz yakın ilgi için çok teşekkür ederiz. Arayıp mesaj atan iyi dileklerini ileten birçok kişiye bu süreçte geri dönemiyoruz, kalbinizin bizimle olduğunu biliyor ve en kısa sürede iyi haberler vermeyi diliyoruz.'' mesajını paylaştı.

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Edip Akbayram için; Ferhat Göçer, teknik direktör Aykut Kocaman, Belkıs Akkale, Nükhet Duru gibi isimler de hastaneye akın ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
Edip Akbayram
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