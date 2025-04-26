Efsane dizi Sihirli Annem film oluyor! Betüş Peri İnci Türkay set arkasını yayınladı

Gizem Güven, İnci Türkay, Nevra Serezli, Damla Ersubaşı ve Buğra Özmüldür gibi isimlerin yer aldığı Sihirli Annem dizisi 22 yıl sonra film olarak izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yakın zamanda vizyona girecek Sihirli Annem dizisinde Betüş Peri karakterine hayat veren İnci Türkay set arkası görüntülerini paylaştı.

İnci Türkay'ın Taci’yi sevdiği anlar kısa sürede gündem oldu. Ancak filmdeki Taci'yi canlandırmak için seçilen köpek eski Taci'ye bir türlü benzetilemedi.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada; 'Taci'nin rengi aynı değil', 'Taci'nin rengi koyulaşmış', 'Ama Taci bu değildi', 'Taci öldü bizi kandırmayın', 'Taci beyazdı ama' gibi yorumlar yapıldı.