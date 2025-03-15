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Efsane yarışma 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' geri dönüyor! Jüride dikkat çeken isimler

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.03.2025 07:40
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Ekranların efsane yarışması 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' geri dönüyor. Yıllarca Acun Ilıcalı’nın başarıyla imza attığı formatı bu kez O3 Medya yapacak. Programın jüri koltuğunda oturacak iki isim ortaya çıktı.

Efsane yarışma 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' geri dönüyor! Jüride dikkat çeken isimler

Yıllarca Acun Ilıcalı'nın ekrana getirdiği efsane yarışma 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' geri dönüyor. Bu formatı bu kez O3 Medya yapacak. Programda bir ilk denenecek ve dünyada ilk defa bir dijital platform ile free TV’den ortak yayın yapılacak.

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SETLERE GERİ DÖNÜYOR

Hem NOW’da, hem de Disney Plus’ta seyirciyle buluşacak olan yarışmanın jüri koltuğunda oturacak isimlerden biri kesinleşti. Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin jüri koltuğunda setlere annelik arası veren Eda Ece'nin oturacağı öğrenildi.

EDA ECE

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diğer jüri üyeleri ve sunucu için görüşmeler ise devam ediyor. Bu yaz ekrana gelmesi planlanan yarışmada İbrahim Selim'in de teklif alan isimler arasında olduğu ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Yetenek Sizsiniz Eda Ece
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