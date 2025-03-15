Efsane yarışma 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' geri dönüyor! Jüride dikkat çeken isimler

Yıllarca Acun Ilıcalı'nın ekrana getirdiği efsane yarışma 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' geri dönüyor. Bu formatı bu kez O3 Medya yapacak. Programda bir ilk denenecek ve dünyada ilk defa bir dijital platform ile free TV’den ortak yayın yapılacak.

SETLERE GERİ DÖNÜYOR

Hem NOW’da, hem de Disney Plus’ta seyirciyle buluşacak olan yarışmanın jüri koltuğunda oturacak isimlerden biri kesinleşti. Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin jüri koltuğunda setlere annelik arası veren Eda Ece'nin oturacağı öğrenildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diğer jüri üyeleri ve sunucu için görüşmeler ise devam ediyor. Bu yaz ekrana gelmesi planlanan yarışmada İbrahim Selim'in de teklif alan isimler arasında olduğu ortaya çıktı.