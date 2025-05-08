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Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi! Elçin Sangu kayıtsız kalmadı

Ekrem İmamoğlu'nun milyonlarca takipçisi bulunan X (Twitter) hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için profil fotoğraflarını değiştirdiler. Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Elçin Sangu oldu. Sangu'nun bu hamlesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi! Elçin Sangu kayıtsız kalmadı
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ iddiasıyla 19 Mart’ta gözaltına alınan, 23 Mart’ta ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra İBB Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabı Türkiye'den erişime engellendi.

Sosyal medya platformu X (Twitter), Ekrem İmamoğlu'nun hesabının kapatılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı ve "Kararı uygulamak zorunda kaldık, ancak kesinlikle katılmıyor ve itiraz ediyoruz." denildi.

Bu yaşananların ardından sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'na destek veren bazı kullanıcılar profil fotoğraflarına Ekrem İmamoğlu'nu koydular.

DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Bu harekete destek veren isimlerden biri de ünlü oyuncu Elçin Sangu oldu. Sangu'nun bu hamlesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

ELÇİM

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Elçin Sangu
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