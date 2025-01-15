Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında olay iddia... Sosyal medya fenomeni savcılık dilekçesini yayınlayıp açtı ağzını yumdu gözünü! 'Beni evimden aldırdılar'

Son günlerde dizi sektöründeki tekelleşme iddialarına dahil olan ve önce Rasim Ozan Kütahyalı sonra da Birsen Altuntaş ile tartışmaya giren Elçin Sangu şimdi de bambaşka bir iddia ile gündeme geldi.

Sosyal medyada dünyayı gezerek kendine bir izleyici kitlesi oluşturan genç fenomen Ceren Yılmaz, Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şaşırtan iddialar da bulundu.

'24 yaşında kendi başıma bir şey yapmak istiyorum' diyerek sözlerine başlayan genç fenomen tehdit edildiğini ve işlerinin engellendiğini iddia etti.

'İFADEYE ÇAĞIRILIYORUM'

Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken'in kendisine dava açtığını da dile getiren fenomen "Görüntü davasıyla ilgili bana bir kağıt geldi ve Türkiye'ye çağırılıyorum ifade verebilmem için... Ben bu insanların isimlerini vermeyeyim diye tehdit ediliyorum. İşlerime taş koyuyorlar" diye konuştu.

Elçin Sangu'nun eşi Yunus Özdiken'le iş yaptığı dönemlerde yaşadığı sorunları anlatan genç fenomen "beni evimden aldırdılar" diyerek ünlü çiftin kendisine açtıkları davaya ilişkin savcılık dilekçesini de yayınladı.

Genç fenomen peş peşe yaptığı açıklamaların ardından da Sangu'ya Instagram üzerinden attığı ve ünlü oyuncunun bunu aleyhinde delil olarak kullandığını mesajları yayınladı.