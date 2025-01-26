Elvin Levinler'in hastalığı nedir? "Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim"

Ünlü oyuncu Elvin Levinler, özellikle "Kavak Yelleri" dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle tanınmış ve sonrasında birçok projede yer almıştı. Şimdilerde ise yoga videoları ve seyahat paylaşımlarıyla sosyal medyada sıkça adından söz ettiren Elvin Levinler'in hastalığı gündeme geldi. Levinler, önceki akşam paylaştığı hastane odasındaki fotoğrafıyla bir sağlık sorunu yaşadığını duyurdu ve takipçilerini endişelendirdi.

Levinler, kalbinden bir operasyon geçirdiğini sosyal medyada duyurdu. Fotoğrafın üzerine yazdığı notta, "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğini düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda" şeklinde duygusal bir açıklama yaptı.

Kalp operasyonu geçiren oyuncu, takipçilerine rahatlatıcı bir mesaj vererek, sağlığının iyi olduğunu da belirtti.

37 yaşındaki Elvin Levinler bir sonraki paylaşımında da "Her bir mesajınız kalbimi sarıyor. Şimdi çok daha sakin. Biraz toparlayayım kavuşuruz" ifadelerini kullandı.