MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

En yüksek bütçeli fenomen dizi Eşref Rüya'ya Gönül Dağı'ndan büyük transfer! İki isim birden kadroda

Kanal D ekranlarında başlayan yeni sezonun en iddialı ve en yüksek bütçeli dizisi Eşref Rüya her bölümüyle sosyal medyayı sallıyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i buluşturan dizinin kadrosuna iki yeni isim daha ekleniyor.

En yüksek bütçeli fenomen dizi Eşref Rüya'ya Gönül Dağı'ndan büyük transfer! İki isim birden kadroda
Öznur Yaslı İkier

Kanal D'nin Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i buluşturan iddialı dizisi Eşref Rüya yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Her bölümü sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizi sezonun en yüksek maliyetli projesi olarak tanıtıldı. Bölüm maliyetinin 23 milyon TL olduğu konuşulan Eşref Rüya'ya Gönül Dağı dizisinden büyük transfer gerçekleştirildi.

eşref rüya

İKİ İSİM BİRDEN KADRODA!

Son olarak Gönül Dağı dizisinde Taner'in babası 'İrfan Kaya' karakterine hayat veren Hüseyin Soysalan Eşref Rüya dizisine dahil oldu. Usta oyuncu; ikinci bölümde intihar ederek diziye veda eden İzzet'in babası Nusret rolüyle hikayede yeni bir pencere açacak.

HÜSEYN

Diziye dahil olan başka bir isim ise Neslihan Arslan oldu. Arslan Eşref Rüya'da İzzet'in kardeşi Nimet karakterine hayat verecek.

neslihan

Yapımını Tims&B'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu Eşref Rüya'nın senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınıyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı yayında yaşananlar ağızları açık bıraktı! "Palu Ailesi gibi!" diyerek sinirlendiCanlı yayında yaşananlar ağızları açık bıraktı! "Palu Ailesi gibi!" diyerek sinirlendi
'Dünyanın en seksi kadını' bu iki besinle fit kalıyor! 'Dünyanın en seksi kadını' bu iki besinle fit kalıyor!

Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Demet Özdemir gönül dağı Eşref Rüya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Başbuğ sessizliğini bozdu! Yaptığı yoruma çok sayıda tepki geldi

Başbuğ sessizliğini bozdu! Yaptığı yoruma çok sayıda tepki geldi

Komşu'da ortalık karıştı! Ulaşım durdu, iş yerleri kapandı... Halk parlamento binasına yürüyor!

Komşu'da ortalık karıştı! Ulaşım durdu, iş yerleri kapandı... Halk parlamento binasına yürüyor!

Galatasaray kaptanı İlkin Aydın'dan dikkat çeken hareket

Galatasaray kaptanı İlkin Aydın'dan dikkat çeken hareket

Trump durdurak bilmiyor, ABD'nin sıradaki hamlesi bu kez fişi çekebilir!

Trump durdurak bilmiyor, ABD'nin sıradaki hamlesi bu kez fişi çekebilir!

Ünlü zincir marketin patatesleri acilen toplatılıyor! Geri çağırıldı...

Ünlü zincir marketin patatesleri acilen toplatılıyor! Geri çağırıldı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.