En yüksek bütçeli fenomen dizi Eşref Rüya'ya Gönül Dağı'ndan büyük transfer! İki isim birden kadroda

Kanal D'nin Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i buluşturan iddialı dizisi Eşref Rüya yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Her bölümü sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizi sezonun en yüksek maliyetli projesi olarak tanıtıldı. Bölüm maliyetinin 23 milyon TL olduğu konuşulan Eşref Rüya'ya Gönül Dağı dizisinden büyük transfer gerçekleştirildi.

İKİ İSİM BİRDEN KADRODA!

Son olarak Gönül Dağı dizisinde Taner'in babası 'İrfan Kaya' karakterine hayat veren Hüseyin Soysalan Eşref Rüya dizisine dahil oldu. Usta oyuncu; ikinci bölümde intihar ederek diziye veda eden İzzet'in babası Nusret rolüyle hikayede yeni bir pencere açacak.

Diziye dahil olan başka bir isim ise Neslihan Arslan oldu. Arslan Eşref Rüya'da İzzet'in kardeşi Nimet karakterine hayat verecek.

Yapımını Tims&B'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu Eşref Rüya'nın senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınıyor.