Engin Çağlar'ın cenazesinde çocukları zor anlar yaşadı! "Kasımda ölmek isterdi..."

Motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybeden Engin Çağlar, son yolculuğuna uğurlandı. Engin Çağlar'ın eşi ve çocukları cenazede oyuncunun "Kasımda ölmek isterim" dediğini söyledi.

Kubra Akalın

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Engin Çağlar, 1 Kasım 2025’te İstanbul Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

85 yaşındaki usta oyuncu, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Çağlar için 2 Kasım Pazar günü Şişli Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı. Törene sanat camiasından birçok isim katılırken, eşi Filiz Vural ve oğulları Eser ile Çağlan Övet’in açıklamaları da dikkat çekti.

"İLAÇ BİLE KULLANMAZDI"

Cenazede zor anlar yaşayan Eser Övet, “Babam hep ‘Dedem ve Mustafa Kemal Atatürk kasım ayında vefat etti, ben de kasımda ölmek isterim’ derdi. İstediği oldu bu beni mutlu ediyor. Ata'sı ve babasıyla aynı ayda... Hiçbir sağlık sorunu yoktu, ilaç bile kullanmazdı" dedi.

Övet bu anlarda gözyaşlarını tutamadı. Çağlan Övet de babasına dair konuşmak istedi ama ağlamaktan konuşamadı.

Eşi Filiz Vural da törende “En büyük üzüntümüz bu. Bir şekilde öleceğiz ama Engin’in sonu bu olmamalıydı.” sözleriyle acısını paylaştı.

Engin Çağlar
