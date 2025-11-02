Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar'ın cenazesinde tepki çeken anlar! Tabutla fotoğraf çekme yarışı

'Kadın Değil Baş belası', 'Kınalı Yapıncak', 'Feride', 'Makber' ve 'Rüyalar Gerçek Olsa' gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan usta oyuncu Engin Çağlar'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

Şişli'de dün yolun karşısına geçmeye çalışan usta oyuncu Engin Çağlar'a motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan Çağlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Engin Çağlar'ın cenazesi Şişli Merkez Camii'nden kaldırıldı. Şişli Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında Ediz Hun, Nuri Alço gibi isimler de oyuncunun ailesini yalnız bırakmadı.

Engin Çağlar'ın cenazesinde akılalmaz anlar da yaşandı.

Son yolculuğuna uğurlanan Yeşilçam’ın usta aktörü Engin Çağlar’ın cenazesinde fotoğraf çekme yarışı tepkilere neden oldu. Cenazeye gelen bazı kişiler tabutun yanında adeta sıra oluşturdu ve poz verme yarışına girdi.

NURİ ALÇO'YA DA RAHAT VERMEDİLER

Öte yandan cenazeye katılan Nuri Alço'nun da çevresi sarıldı! Alço ile poz vermek için sıraya giren kişiler usta oyuncuyu rahat bırakmadı.

Sosyal medyada bu anlara tepkiler gecikmedi.