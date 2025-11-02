MAGAZİN

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar'ın cenazesinde tepki çeken anlar! Tabutla fotoğraf çekme yarışı

İçerik devam ediyor
Kubra Akalın

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz oyuncusu Engin Çağlar, yolun karşısına geçtiği sırada motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Son yolculuğuna uğurlanan Çağlar'ın cenazesinde tepki çeken anlar yaşandı. Cenazeye gelenler tabutla poz verdi.

'Kadın Değil Baş belası', 'Kınalı Yapıncak', 'Feride', 'Makber' ve 'Rüyalar Gerçek Olsa' gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan usta oyuncu Engin Çağlar'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

Şişli'de dün yolun karşısına geçmeye çalışan usta oyuncu Engin Çağlar'a motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan Çağlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Engin Çağlar'ın cenazesi Şişli Merkez Camii'nden kaldırıldı. Şişli Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında Ediz Hun, Nuri Alço gibi isimler de oyuncunun ailesini yalnız bırakmadı.

Engin Çağlar'ın cenazesinde akılalmaz anlar da yaşandı.

Yeşilçam ın usta oyuncusu Engin Çağlar ın cenazesinde tepki çeken anlar! Tabutla fotoğraf çekme yarışı 1

Son yolculuğuna uğurlanan Yeşilçam’ın usta aktörü Engin Çağlar’ın cenazesinde fotoğraf çekme yarışı tepkilere neden oldu. Cenazeye gelen bazı kişiler tabutun yanında adeta sıra oluşturdu ve poz verme yarışına girdi.

NURİ ALÇO'YA DA RAHAT VERMEDİLER

Öte yandan cenazeye katılan Nuri Alço'nun da çevresi sarıldı! Alço ile poz vermek için sıraya giren kişiler usta oyuncuyu rahat bırakmadı.

Yeşilçam ın usta oyuncusu Engin Çağlar ın cenazesinde tepki çeken anlar! Tabutla fotoğraf çekme yarışı 2

Sosyal medyada bu anlara tepkiler gecikmedi.

Engin Çağlar
