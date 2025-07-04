'Enişteci' yorumları yapılmıştı! Ece Erken ve Sinan Akçıl aşkını ilan etti

Kariyeri ile olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Sinan Akçıl'ın sunucu Ece Erken ile yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilmişti.

Birkaç gün önce Samsun Havaalanı'nda el ele görüntülenen ünlü çift, görüntülendiklerini fark edince ellerini ayırmıştı.

Ece Erken’in Akçıl’ın Burcu Kıratlı’yla evli olduğu dönemde ünlü şarkıcıya, “enişte” dediği görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Tüm bunların ardından Ece Erken, sevgilisiyle ilk pozunu paylaşarak aşkını ilan etti. Ünlü isim son olarak Sinan Akçıl'ın yeni şarkısının klip çekiminde yalnız bırakmaması dikkat çekti.

Sinan Akçıl, ‘Esme’ şarkısının klip çekimi için Şile’deydi. Ece Erken’le aşk sorularına şarkıcı, “Her şey yolunda, çok fazla konuşmak istemem. Konuşuldukça nazar değiyor. Az konuşulsun çok yaşansın. Bence bu kadar kurcalamaya gerek yok bazı şeyleri. Herkes istediğini yaşasın bırakın” dedi.