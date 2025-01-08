Esas Oğlan'daki ateşli sahneleri olay olmuştu! Seda Bakan'ın beğendiği o yorum kafa karıştırdı! Pişman mı oldu?

Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın yer aldığı Esas Oğlan ateşli sahneleri nedeniyle büyük ses getirmişti. Seda Bakan ve Hadise'nin sahneleri fazla erotik bulunmuştu ve tepkiyle karşılanmıştı.

Özellikle Hadise'nni oyunculuğu ve iddialı sahneleri çok konuşulurken Seda Bakan'ın da Şükrü Özyıldız'la olan yatak sahneleri gündeme gelmişti.

BEĞENDİĞİ YORUM KAFA KARIŞTIRDI!

Hem dizide hem de gerçek hayatta Hadise'yle yakın arkadaş olan Seda Bakan'ın bir kullanıcının yaptığı yorumu beğenmesi dikkatlerden kaçmadı. "Son projede harcattın kendini" yorumunu beğenen ünlü oyuncu kafaları karıştırdı.

Bu hamlesinin ardından Hadise'yle aralarının bozulduğu ve Esas Oğlan projesinde yer aldığı için pişmanlık duyduğu iddia edildi.