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  4. Esas Oğlan'daki ateşli sahneleri olay olmuştu! Seda Bakan'ın beğendiği o yorum kafa karıştırdı! Pişman mı oldu?

Esas Oğlan'daki ateşli sahneleri olay olmuştu! Seda Bakan'ın beğendiği o yorum kafa karıştırdı! Pişman mı oldu?

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
08.01.2025 17:48
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Hadise'yle birlikte Esas Oğlan dizisinde başrol olarak yer alan ve yatak sahneleriyle gündeme bomba gibi düşen Seda Bakan'ın beğendiği bir yorum dikkatlerden kaçmadı. Ünlü ismin projede yer aldığı için pişman olduğunu söylendi.

Esas Oğlan'daki ateşli sahneleri olay olmuştu! Seda Bakan'ın beğendiği o yorum kafa karıştırdı! Pişman mı oldu?

Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın yer aldığı Esas Oğlan ateşli sahneleri nedeniyle büyük ses getirmişti. Seda Bakan ve Hadise'nin sahneleri fazla erotik bulunmuştu ve tepkiyle karşılanmıştı.

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Özellikle Hadise'nni oyunculuğu ve iddialı sahneleri çok konuşulurken Seda Bakan'ın da Şükrü Özyıldız'la olan yatak sahneleri gündeme gelmişti.

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Son bölümdeki ateşli sahneler gündemde! Son bölümdeki ateşli sahneler gündemde!

BEĞENDİĞİ YORUM KAFA KARIŞTIRDI!

Hem dizide hem de gerçek hayatta Hadise'yle yakın arkadaş olan Seda Bakan'ın bir kullanıcının yaptığı yorumu beğenmesi dikkatlerden kaçmadı. "Son projede harcattın kendini" yorumunu beğenen ünlü oyuncu kafaları karıştırdı.

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Bu hamlesinin ardından Hadise'yle aralarının bozulduğu ve Esas Oğlan projesinde yer aldığı için pişmanlık duyduğu iddia edildi.

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Oyunculuktan sonra şimdi de buna merak saldı! Oyunculuktan sonra şimdi de buna merak saldı!
Anahtar Kelimeler:
Hadise Seda Bakan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Kilotla sahneye çıkan ahlaksız için edep ahlak yok onu anladıkda. Seda bakan seviyorduk evli olduğunu bildiğimiz seda kendisini bitirdi Ne demek evli bir kadın başkasının yatağında adı da cesur sahne oluyor. Yani İslama aykırı olunca en hafif tabir cesur yatak sahnesi. yuh sizin ahlak anlayışınıza..
kocasiyla seyretmistir
bunun her yeri ateş olsa ne olur
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