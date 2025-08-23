MAGAZİN

Eşi gözaltına alınmıştı! Ebru Gündeş yine şaşırttı! Açıklama yapmak yerine bakın ne yayınladı

İstanbul'da liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı. Özdemir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözler Ebru Gündeş'e çevrilmişken ünlü isimden şaşırtan bir hamle geldi.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Selahattin Yılmaz Suç Örgütü soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

Şarkıcı Ebru Gündeş'in eşi, iş insanı Murat Özdemir "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Özdemir, savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Bu yaşananların ardından gözler ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'e çevrildi ve bir açıklama yapması beklendi. Ancak Gündeş, eşinin gözaltına alınmasıyla ilgili sessizliğini korurken, 2011'de çıkarmış olduğu 'Beyaz' albümüyle ilgili paylaşım yaptı.

Gündeş, yıllar önceki albümü ve şarkıları için ''Teşekkür ederim böyle baktığın için, teşekkürler aklımda kaldığın için.' Beyaz albümüm, yıl 2011... Sonsuz teşekkürler'' notunu düştü.

Ebru Gündeş'in önceki eşi Rıza Sarraf da ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını yasa dışı yollarla delmek suçundan Amerika'da hapis yatmıştı.

