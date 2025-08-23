Eşi gözaltına alınmıştı! Ebru Gündeş yine şaşırttı! Açıklama yapmak yerine bakın ne yayınladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Selahattin Yılmaz Suç Örgütü soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR 12 yaş küçük eşi Murat Özdemir gözaltına alındı! Suç örgütü iddiası

Şarkıcı Ebru Gündeş'in eşi, iş insanı Murat Özdemir "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Özdemir, savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Bu yaşananların ardından gözler ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'e çevrildi ve bir açıklama yapması beklendi. Ancak Gündeş, eşinin gözaltına alınmasıyla ilgili sessizliğini korurken, 2011'de çıkarmış olduğu 'Beyaz' albümüyle ilgili paylaşım yaptı.

Gündeş, yıllar önceki albümü ve şarkıları için ''Teşekkür ederim böyle baktığın için, teşekkürler aklımda kaldığın için.' Beyaz albümüm, yıl 2011... Sonsuz teşekkürler'' notunu düştü.

Ebru Gündeş'in önceki eşi Rıza Sarraf da ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını yasa dışı yollarla delmek suçundan Amerika'da hapis yatmıştı.