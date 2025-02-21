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  4. Eski karısı Merve Boluğur ile barıştığı söylenmişti! Murat Dalkılıç'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Eski karısı Merve Boluğur ile barıştığı söylenmişti! Murat Dalkılıç'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.02.2025 11:43
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Ünlü oyuncu Merve Boluğur, 2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile nikah masasına oturmuş, çift çalkantılı evliliklerini 2017 yılında resmi olarak bitirmişti. Ünlü çiftin şimdilerde yeniden birlikte olduğu iddiaları gündeme geldi. Ancak Murat Dalkılıç'ın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

Eski karısı Merve Boluğur ile barıştığı söylenmişti! Murat Dalkılıç'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur 2015 yılında evlenmiş, ancak ünlü çift 2017'de yollarını ayırma kararı almışlardı. Geçtiğimiz günlerde ünlü çiftin barıştığına dair iddialar gündem geldi.

Merve Boluğur sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Exten next olmaz" paylaşımıyla bu iddialara son noktayı koydu. Murat Dalkılıç'ın ise yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

merve 1

YENİ SEVGİLİSİ BAKIN KİMMİŞ

2 yıldır aşk yaşadığı Edda Dora ile geçen eylülde ayrılan Murat Dalkılıç'ın 4.5 aydır meslektaşı Dicle Olcay ile birlikte olduğu iddia edildi.

MURAT DALKILIÇ

İkilinin bir süredir gözlerden uzak ilişki yaşadığı ve mutlu oldukları öğrenildi. Çiçeği burnunda sevgililerin, müzik için birlikte planları da olduğu söylentiler arasında.

DİCLE

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Merve Boluğur Murat Dalkılıç
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