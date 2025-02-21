Eski karısı Merve Boluğur ile barıştığı söylenmişti! Murat Dalkılıç'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur 2015 yılında evlenmiş, ancak ünlü çift 2017'de yollarını ayırma kararı almışlardı. Geçtiğimiz günlerde ünlü çiftin barıştığına dair iddialar gündem geldi.

Merve Boluğur sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Exten next olmaz" paylaşımıyla bu iddialara son noktayı koydu. Murat Dalkılıç'ın ise yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

YENİ SEVGİLİSİ BAKIN KİMMİŞ

2 yıldır aşk yaşadığı Edda Dora ile geçen eylülde ayrılan Murat Dalkılıç'ın 4.5 aydır meslektaşı Dicle Olcay ile birlikte olduğu iddia edildi.

İkilinin bir süredir gözlerden uzak ilişki yaşadığı ve mutlu oldukları öğrenildi. Çiçeği burnunda sevgililerin, müzik için birlikte planları da olduğu söylentiler arasında.