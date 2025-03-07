Esra Dermancıoğlu sosyal medyada '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı yaptı: "Birden bire kadınlar birbirine giriyor”

“Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medyada sık sık yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününe itfahen bir paylaşım yapan Dermancıoğlu bu videoyu "8 mart 🧚‍♀️" açıklamasıyla yayımladı.

KADINLARI PARMAKLARIYLA CANLANDIRDI

Videoda parmaklarını birbirine çarpıştıran Dermancıoğlu, “Ne oluyor, sen benim ayağıma mı bastın?” ve “Yok ben basmadım diyorum", "birden bire kadınlar birbirine giriyor” ifadelerini kullandı.

“8 MART KADINLAR GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN”

Videonun sonunda “8 Mart Kadınlar Günümüz kutlu olsun” diyerek mesajını tamamladı.