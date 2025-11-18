Esra Erol muhabiri Caner Toygar Çınarcık'ta video çekip yayınladı! 'Güllü ablanın çocukları tarafından...' diyerek isyan etti! 'Bekliyorum'

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken kızı ve oğluyla ilgili ortaya atılan iddialara her geçen gün bir yenisi eklendi.

Güllü'nün oğlundan şiddet gördüğü ortaya çıkmış ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğunu öğrenilmişti.

Kızının da 'Bu kadın ölsün' mesajı ortaya çıkmıştı. Güllü'nün kızı ve oğlu hakkında şaşırtan bir iddia da Esra Erol muhabiri Caner Toygar'dan geldi.

'TEHDİT EDİLDİM'

Caner Toygar, Güllü'nün evinin önüne gidip ''Çınarcık'a gelmemem konusunda tehdit edildim. Güllü ablanın olayını kapatmam yönünde. Bir daha Çınarcık'a gelirsem benim için kötü olurmuş. Güllü ablanın evinin önündeyim. Videoyu da şimdi paylaşıyorum.

Çınarcık'a gelmesin dediler, geldim. Meydana doğru yürüyorum. Bu videoyu şimdi paylaşacağım, ‘vururuz kırarız’ diyenleri bekliyorum. Konuyu kapatalım diye Güllü ablanın çocukları tarafından bu haber yollatıldı. Davada açmışlar zaten. '' ifadelerini kullandı.