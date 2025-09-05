MAGAZİN

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol balayı için bakın nereyi seçti! Romantik kareleri peş peşe yayınladı

Ünlü sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, uzun süredir birlikte olduğu pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile görkemli bir düğünle evlendi. Çiftin, düğün sonrası balayı rotası belli olurken peş peşe paylaşılan romantik kareler beğeni topladı.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol balayı için bakın nereyi seçti! Romantik kareleri peş peşe yayınladı
Öznur Yaslı İkier

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Bir dönem Alişan ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan Eda Erol pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile dünyaevine girdi.

Esra Erol un kardeşi Eda Erol balayı için bakın nereyi seçti! Romantik kareleri peş peşe yayınladı 1

Görkemli törenle dünyaevine giren Eda Erol ve eşinin balayı rotası da belli oldu. İkili balayı için ünlü turistik ada ülkesi Mauritius'a gitti.

Esra Erol un kardeşi Eda Erol balayı için bakın nereyi seçti! Romantik kareleri peş peşe yayınladı 2

Mauritius'tan 'Küçük molamızın anıları' paylaşımı yapan Eda Erol kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Esra Erol un kardeşi Eda Erol balayı için bakın nereyi seçti! Romantik kareleri peş peşe yayınladı 3

YORUM YAĞDI

Eda Erol ve eşinin romantik pozlarına sosyal medyada; 'harika görünüyorsunuz', 'çok yakışıyorsunuz', 'mutluluklar' gibi yorumlar yapıldı.

Esra Erol un kardeşi Eda Erol balayı için bakın nereyi seçti! Romantik kareleri peş peşe yayınladı 4

Esra Erol Eda Erol
