Esra Erol'un kardeşi Eda Erol balayı için bakın nereyi seçti! Romantik kareleri peş peşe yayınladı

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Bir dönem Alişan ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan Eda Erol pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile dünyaevine girdi.

Görkemli törenle dünyaevine giren Eda Erol ve eşinin balayı rotası da belli oldu. İkili balayı için ünlü turistik ada ülkesi Mauritius'a gitti.

Mauritius'tan 'Küçük molamızın anıları' paylaşımı yapan Eda Erol kısa sürede binlerce beğeni aldı.

YORUM YAĞDI

Eda Erol ve eşinin romantik pozlarına sosyal medyada; 'harika görünüyorsunuz', 'çok yakışıyorsunuz', 'mutluluklar' gibi yorumlar yapıldı.