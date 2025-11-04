MAGAZİN

Esra Erol'un ödül gecesi tarzı çok beğenildi! 'Hem şık hem asil'

Atv ekranlarında yayınlanan 'Esra Erol'da' programıyla her gün izleyicisinin karşısına çıkan Esra Erol Harper’s Bazaar Women Of The Year 2025 Ödül Töreni'ne katıldı. Gecede Uzak Şehir'in İpek'i Çağla Şimşek'e ödül veren Esra Erol tarzıyla dikkat çekti. Ünlü isim tarzıyla sosyal medyada beğeni topladı.

Esra Erol'un ödül gecesi tarzı çok beğenildi! 'Hem şık hem asil'
Öznur Yaslı İkier

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlü sunucu Esra Erol zaman zaman katıldığı etkinliklerle gündeme geliyor.

Son olarak Harper’s Bazaar Women Of The Year 2025 Ödül Töreni'nde boy gösteren ünlü sunucu gecedeki sade şıklığıyla adeta göz doldurdu.

Esra Erol un ödül gecesi tarzı çok beğenildi! Hem şık hem asil 1

Uzak Şehir'in İpek'i Çağla Şimşek'e "Yılın Yükselen Yıldızı" ödülünü veren Esra Erol, siyah elbisesiyle takipçilerinden tam not aldı.

Esra Erol un ödül gecesi tarzı çok beğenildi! Hem şık hem asil 2

Esra Erol'un yakası hareketli siyah uzun elbisesiyle verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme; 'Hem şık hem asil', 'Her hali güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Esra Erol un ödül gecesi tarzı çok beğenildi! Hem şık hem asil 3

