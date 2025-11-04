Esra Erol'un ödül gecesi tarzı çok beğenildi! 'Hem şık hem asil'

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlü sunucu Esra Erol zaman zaman katıldığı etkinliklerle gündeme geliyor.

Son olarak Harper’s Bazaar Women Of The Year 2025 Ödül Töreni'nde boy gösteren ünlü sunucu gecedeki sade şıklığıyla adeta göz doldurdu.

Uzak Şehir'in İpek'i Çağla Şimşek'e "Yılın Yükselen Yıldızı" ödülünü veren Esra Erol, siyah elbisesiyle takipçilerinden tam not aldı.

Esra Erol'un yakası hareketli siyah uzun elbisesiyle verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme; 'Hem şık hem asil', 'Her hali güzel' gibi yorumlar yapıldı.