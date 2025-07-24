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Esra Erol'un oğlu İdris Ali büyüdü kocaman oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! ''Babasının kopyası''

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü sunucu Esra Erol zaman zaman ailesiyle birlikte olan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Ünlü ismin büyük oğlu İdris Ali 15 yaşına girdi. Oğlunun doğum gününü kutlayan Erol'un paylaşımını görenler aynı şeyi söyledi.

Esra Erol'un oğlu İdris Ali büyüdü kocaman oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! ''Babasının kopyası''
Öznur Yaslı İkier

Uzun süredir ATV'de sunduğu programla ekranda olan Esra Erol'un özel hayatı merak ediliyor.

Esra Erol un oğlu İdris Ali büyüdü kocaman oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! Babasının kopyası 1

Ali Özbir ile olan ve bu evlilikten İdris Ali ve Ömer Erol adında iki oğlu olan Esra Erol zaman zaman eşi ve çocuklarıyla olan fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor.

Esra Erol un oğlu İdris Ali büyüdü kocaman oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! Babasının kopyası 2

Ünlü sunucu Esra Erol son olarak büyük oğlu İdris Ali’nin doğum gününü kutladı. 15 yaşına giren İdris Ali'yi görenler 'Babasının kopyası', 'Tıpkı babası' demeden edemedi.

Esra Erol un oğlu İdris Ali büyüdü kocaman oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! Babasının kopyası 3

2010 yılında Ali Özbir'le nikah masasına oturan Esra Erol, 2011 yılında ilk oğlunu, 2017'de de ikinci oğlunu kucağına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Özbir Esra Erol
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