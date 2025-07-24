Esra Erol'un oğlu İdris Ali büyüdü kocaman oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! ''Babasının kopyası''

Uzun süredir ATV'de sunduğu programla ekranda olan Esra Erol'un özel hayatı merak ediliyor.

Ali Özbir ile olan ve bu evlilikten İdris Ali ve Ömer Erol adında iki oğlu olan Esra Erol zaman zaman eşi ve çocuklarıyla olan fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor.

Ünlü sunucu Esra Erol son olarak büyük oğlu İdris Ali’nin doğum gününü kutladı. 15 yaşına giren İdris Ali'yi görenler 'Babasının kopyası', 'Tıpkı babası' demeden edemedi.

2010 yılında Ali Özbir'le nikah masasına oturan Esra Erol, 2011 yılında ilk oğlunu, 2017'de de ikinci oğlunu kucağına almıştı.