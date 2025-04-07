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Esra Ezmeci gelen mesaj karşısında "Tövbe yarabbim" dedi! "Evli bir adamla birlikteyim..."

Sosyal medyada kendisine gelen soruları yanıtlayan klinik psikolog Esra Ezmeci'ye gelen bir soru karşısında şaştı kaldı. Esra Ezmeci'nin paylaşımı sonrası soruyu görenler "Bu ne utanmazlık?" yorumlarında bulundu.

Esra Ezmeci gelen mesaj karşısında "Tövbe yarabbim" dedi! "Evli bir adamla birlikteyim..."
Kubra Akalın

Klinik psikolog Esra Ezmeci, takipçilerinin sorularını sosyal medya üzerinden yanıtlıyor. Özellikle cinsellik üzerine yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ezmeci'ye gelen sorular ise ağızları açıkta bırakıyor.

Klinik psikolog Esra Ezmeci son olarak kendisine gelen bir mesajla şaşkına döndü. "Evli bir adamla birlikteyim hizmetçi gibi seni eve alayım karım anlamaz diyor. Ayrılacak o" mesajıyla sinirlenen Ezmeci bu mesajı "Tövbe yarabbim" diyerek yayınladı.

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"BENİ GERÇEKTEN ÜZÜYOR"

Ezmeci bir video çekerek "Bu bir şaka değil mi demek istiyorum. Bir insanı daha ne kadar değersizleştirebilirsiniz. Sizi karısının yanında temizlik işleri yapmaya götürecek sonra da gece yanınıza mı gelecek? Bunun soru olarak sorulması beni gerçekten üzülüyor" dedi.

Esra Ezmeci'nin takipçileri ise "Bu ne utanmazlık", "İnanamıyorum", "Aklını kullan azcık bacım" tepkilerinden bulundu.

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Esra Ezmeci
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