Esra Ezmeci kuaför masrafını açıkladı! Oytun Erbaş kendini tutamadı! 'Sen ocak batıransın'

Oytun Erbaş, Mert Başaran ve Türker Akıncı Beyaz Tv ekranlarında 'Daha Neler' isimli yepyeni bir programa başladı. Programın ilk konuğu ise Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci oldu.

Özel hayata, cinsel yaşama ve ekonomiye dair yorumlar yapılan programda 'Kuaföre ödenen para israf mı?' diye bir soru soruldu.

KUAFÖR MASRAFINI AÇIKLADI

Esra Ezmeci 'Saçıma gittim birazcık gölge attırdım, bir bakım yaptırdım, uçlarından kestirdim. Manikür pedikür de yaptırdım. Kalıcı oje de sürdürdüm. Ödediğim para toplam 12 bin TL.' dedi.

Oytun Erbaş Ezmeci'nin kuaför masrafını duyunca kendini tutamadı ve 'Sen ocak batıransın. Hep gitmene gerek yok.' ifadelerini kullandı.

Ezmeci de 'Kalıcı oje pahalı bir şey. Ben hep gitmiyorum.' diye konuştu. Programdaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.