Esra Ezmeci Mehmet Ali Erbil'e özel hayatını açık açık sordu! 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın 'hizmetçi' iddiası gündeme geldi! 'Bir bayan arkadaşıyla...'

6’ncı evliliğini geçtiğimiz aylarda kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’la yapan Mehmet Ali Erbil, Esra Ezmeci’nin programına konuk oldu. Özel hayatını açık açık anlatan Erbil itiraflarıyla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Öznur Yaslı İkier

Özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Esra Ezmeci’nin sunduğu “Ne Hissettin” adlı programa konuk oldu.

Ezmeci Erbil'e “Çapkın birisiniz. Aldatmadığınız kadın var mı?” diye sordu.

Ünlü isim; “Babam da çapkın biriydi. Bizde genetik sanırım. Annem tarafından sevilmediğim için belki de yedekleme ihtiyacı duyuyorum. Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim. Hiçbir zaman tek eşli kalamadım.” diyerek yanıt verdi.

Esra Ezmeci ünlü şovmene şimdiki eşinin ayrılık dönemlerindeki 'hizmetçi' iddiasını da sordu. Erbil ise; 'Onun çok kızgın olduğu bir bayan arkadaşıyla bir iş yemeğine gittim. Bu yüzden içindekileri kustu.' dedi.

Ezmeci 'Sonra nasıl bir araya geldiniz?' diye sordu. Erbil 'Sonra özür diledi. Bunları kızgınlıkla yaptığını söyledi' ifadelerini kullandı.

