Eşref Rüya başladı Demet Özdemir TT oldu! Herkes onu konuştu! 'İzlerken titredim'

Kanal D’nin iddialı dizisi Eşref Rüya dün akşam ikinci sezonuyla yeniden başladı. Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in başrolünü paylaştığı fenomen dizi yeni bölümüyle kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.
Demet Özdemir'in hayat verdiği 'Nisan' karakterinin sahneleri izleyicilerden övgü topladı.
Özdemir'in oyunculuk performansı sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girmeyi başardı.
Özdemir'in kardeşi Afra'nın ölümünü öğrendiği sahneler izleyenlerden tam not aldı. Güzel oyuncuya; 'İzlerken titredim', 'Çok başarılı', 'Oynarken yaşadı', 'Oyunculuk dersi verdi resmen', 'Muhteşem oynamış' gibi yorumlar yapıldı.
