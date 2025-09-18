MAGAZİN

Eşref Rüya başladı Demet Özdemir TT oldu! Herkes onu konuştu! 'İzlerken titredim'

Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in başrolünü paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya dün akşam ikinci sezonun ilk bölümüyle yeniden izleyicisinin karşısına çıkmaya başladı. Dizideki her sahne sosyal medyada gündem olmayı başarırken Demet Özdemir oyunculuğuyla övgü dolu yorumlar aldı.

Öznur Yaslı İkier

Kanal D’nin iddialı dizisi Eşref Rüya dün akşam ikinci sezonuyla yeniden başladı. Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in başrolünü paylaştığı fenomen dizi yeni bölümüyle kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Demet Özdemir'in hayat verdiği 'Nisan' karakterinin sahneleri izleyicilerden övgü topladı.

Eşref Rüya başladı Demet Özdemir TT oldu! Herkes onu konuştu! İzlerken titredim 1

Özdemir'in oyunculuk performansı sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girmeyi başardı.

Eşref Rüya başladı Demet Özdemir TT oldu! Herkes onu konuştu! İzlerken titredim 2

HERKES ONU KONUŞTU

Özdemir'in kardeşi Afra'nın ölümünü öğrendiği sahneler izleyenlerden tam not aldı. Güzel oyuncuya; 'İzlerken titredim', 'Çok başarılı', 'Oynarken yaşadı', 'Oyunculuk dersi verdi resmen', 'Muhteşem oynamış' gibi yorumlar yapıldı.

Eşref Rüya başladı Demet Özdemir TT oldu! Herkes onu konuştu! İzlerken titredim 3

Eşref Rüya başladı Demet Özdemir TT oldu! Herkes onu konuştu! İzlerken titredim 4

Eşref Rüya başladı Demet Özdemir TT oldu! Herkes onu konuştu! İzlerken titredim 5

Eşref Rüya başladı Demet Özdemir TT oldu! Herkes onu konuştu! İzlerken titredim 6

