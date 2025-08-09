Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir bornozlu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

Geçtiğimiz sezon Eşref Rüya adlı diziyle ekranlara dönen Demet Özdemir, şimdilerde tatilin keyfini sürüyor.

Yeni sezon öncesi bol bol dinlenen ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Demet Özdemir son olarak, beyaz bornozuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliği ile dikkat çeken ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Öte yandan Demet Özdemir, birkaç gün önce de bir derginin etkinliğine katılmıştı. Ünlü ismin elbisesi sosyal medyada gündem olmuştu.

YORUM YAĞDI

Özdemir'in son pozlarına sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'yine olay', 'harika kadın' gibi yorumlar yapıldı.