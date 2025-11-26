MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'e anlamlı ödül!

Kanal D’nin beğeniyle takip edilen dizisi Eşref Rüyada “Nisan” karakterini canlandıran başarılı oyuncu Demet Özdemir, bu yıl 11'ncisi düzenlenen 'Altın 61 Ödülleri'nde "Yılın İlham Veren Kadın" oyuncu ödülünü aldı. Video mesaj gönderen Özdemir, "Kariyerimde hep kadınlardan ilham aldım" diye konuştu.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'e anlamlı ödül!
Öznur Yaslı İkier

Kanal D’de her bölümünde reytinglerde üst sıralara yerleşen Eşref Rüya dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, yalnızca ekrandaki başarılı performansıyla değil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Demet Özdemir, 'Altın 61 Ödülleri'nde "Yılın İlham Veren Kadın" oyuncu ödülünü kazandı. Ödül törenine katılamayan fakat video mesaj gönderen ünlü oyuncu, kariyeri boyunca kadınlardan ilham aldığını söyledi.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir e anlamlı ödül! 1

Özdemir yaptığı açıklamada; ''Ödül için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. İlham veren olmak çok ayrı duygu. Kariyerimde hep kadınlardan ilham aldım ve benim de şu an ilham veriyor olmamı düşünmeniz çok mutluluk verici. Sizleri kocaman öpüyorum.'' ifadelerini kullandı.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir e anlamlı ödül! 2

Sosyal medyada Demet Özdemir hakkında; 'Nisan karakteri Demet Özdemir'in oyunculuğunun zirvesi bence', 'Hak ediyor', 'Bravo', 'Asaletiyle ve güzel kalbiyle ilham veren bir kadın' gibi yorumlar yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son halini görenler çok şaşırdı Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son halini görenler çok şaşırdı
Üniversitede konser verdi! Şehir karıştı! 'Soruşturma başlatıldı'Üniversitede konser verdi! Şehir karıştı! 'Soruşturma başlatıldı'

Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.