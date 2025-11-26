Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'e anlamlı ödül!

Kanal D’de her bölümünde reytinglerde üst sıralara yerleşen Eşref Rüya dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, yalnızca ekrandaki başarılı performansıyla değil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Demet Özdemir, 'Altın 61 Ödülleri'nde "Yılın İlham Veren Kadın" oyuncu ödülünü kazandı. Ödül törenine katılamayan fakat video mesaj gönderen ünlü oyuncu, kariyeri boyunca kadınlardan ilham aldığını söyledi.

Özdemir yaptığı açıklamada; ''Ödül için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. İlham veren olmak çok ayrı duygu. Kariyerimde hep kadınlardan ilham aldım ve benim de şu an ilham veriyor olmamı düşünmeniz çok mutluluk verici. Sizleri kocaman öpüyorum.'' ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada Demet Özdemir hakkında; 'Nisan karakteri Demet Özdemir'in oyunculuğunun zirvesi bence', 'Hak ediyor', 'Bravo', 'Asaletiyle ve güzel kalbiyle ilham veren bir kadın' gibi yorumlar yapıldı.