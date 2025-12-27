Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir 'En iyi kadın oyuncu' seçildi! Ödül töreni tarzı tam not aldı

Kanal D’de her bölümünde reytinglerde üst sıralara yerleşen Eşref Rüya dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, yalnızca ekrandaki başarılı performansıyla değil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde 'Altın 61 Ödülleri'nde "Yılın İlham Veren Kadın" oyuncu ödülünü alan Özdemir, bu defa 'En iyi kadın oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Özdemir, Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Kulübü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen EİK Ödül Töreni’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.

YORUM YAĞDI

Törene makulen bir tarzla katılan Demet Özdemir'in ceket, gömlek ve dantel etek kombini takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme sosyal medyada; 'başarıların daim olsun', 'hem güzel hem başarılı', 'çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.