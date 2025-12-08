MAGAZİN

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir peş peşe paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya’da “Nisan” karakterine hayat veren başarılı oyuncu Demet Özdemir sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her adımı olay olan ünlü isim son pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

Kanal D’de her bölümünde reytinglerde üst sıralara yerleşen Eşref Rüya dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, yalnızca ekrandaki başarılı performansıyla değil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde 'Altın 61 Ödülleri'nde "Yılın İlham Veren Kadın" oyuncu ödülünü alan Özdemir, bu defa son pozlarıyla beğeni topladı.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Demet Özdemir'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü ismin pozlarına; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'sana bayılıyorum', 'her hali çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Demet Özdemir Eşref Rüya
