Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir peş peşe paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı

No 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah gibi birçok başarılı projede rol alan ve şimdilerde de Eşref Rüya dizisiyle fırtınalar estiren Demet Özdemir sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa son pozlarıyla dikkat çekti. Özdemir'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Demet Özdemir'e sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Yine harika', 'Duru güzellik denilince de sen, 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

KAZANCI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Güzel oyuncunun reyting rekorları kıran 'Eşref Rüya' dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL aldığı iddia edilmişti.