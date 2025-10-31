MAGAZİN

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir peş peşe paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı

Başrolünü Çağatay Ulusoy ile paylaştığı Eşref Rüya dizisinde 'Nisan Akyol' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Demet Özdemir sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her gönderisi beğeni toplayan ünlü isim son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir peş peşe paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

No 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah gibi birçok başarılı projede rol alan ve şimdilerde de Eşref Rüya dizisiyle fırtınalar estiren Demet Özdemir sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa son pozlarıyla dikkat çekti. Özdemir'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir peş peşe paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı 1

YORUM YAĞDI

Demet Özdemir'e sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Yine harika', 'Duru güzellik denilince de sen, 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir peş peşe paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı 2

KAZANCI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Güzel oyuncunun reyting rekorları kıran 'Eşref Rüya' dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL aldığı iddia edilmişti.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir peş peşe paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı 3

Demet Özdemir
