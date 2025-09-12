MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir peş peşe yayınladı! Son pozlarına beğeni yağdı

Başrolünü Çağatay Ulusoy ile paylaştığı Eşref Rüya dizisinde 'Nisan Akyol' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Demet Özdemir sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Yeni sezon öncesi fotoğraf çekimi yapan Özdemir bu karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Özdemir kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir peş peşe yayınladı! Son pozlarına beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

No 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah gibi birçok başarılı projede rol alan ve şimdilerde de Eşref Rüya dizisiyle fırtınalar estiren Demet Özdemir yeni sezon hazırlığında.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir peş peşe yayınladı! Son pozlarına beğeni yağdı 1

Dizisinin yeni sezonu öncesi fotoğraf çekimi yapan Demet Özdemir bu karelerini sosyal medya hesabı üzerinden peş peşe paylaştı.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir peş peşe yayınladı! Son pozlarına beğeni yağdı 2

Ünlü ismin ayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir peş peşe yayınladı! Son pozlarına beğeni yağdı 3

Demet Özdemir'e sosyal medyada; 'Hem güzel hem başarılı', 'Nisan Akyol aurası bambaşka', 'Çok ama çok güzel', 'Yine harika görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir peş peşe yayınladı! Son pozlarına beğeni yağdı 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
22 haftalıkken bebeğini kaybetmişti! Gözyaşları içinde anlattı! 'Milyonda bir ihtimal'22 haftalıkken bebeğini kaybetmişti! Gözyaşları içinde anlattı! 'Milyonda bir ihtimal'
Yeşilçam’dan Amerika’ya: Ayhan Türkbaş’ın “Tatlı Tesadüfleri”Yeşilçam’dan Amerika’ya: Ayhan Türkbaş’ın “Tatlı Tesadüfleri”

Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Eşref Rüya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'den hem Erdoğan hem İmamoğlu çağrısı

Bahçeli'den hem Erdoğan hem İmamoğlu çağrısı

Gazze’de yeni göç dalgası! On binlerce kişi yine yollara düştü! İşte çok çarpıcı o görüntüler…

Gazze’de yeni göç dalgası! On binlerce kişi yine yollara düştü! İşte çok çarpıcı o görüntüler…

Fenerbahçe'de seçim yaklaşıyor! Vaatler sandığı etkiliyor...

Fenerbahçe'de seçim yaklaşıyor! Vaatler sandığı etkiliyor...

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Baştan aşağı transparan... Arkasını dönünce olay oldu

Baştan aşağı transparan... Arkasını dönünce olay oldu

Aksaray'da dehşet: 19 yaşındaki Ömer annesi, kardeşi ve komşusunu tabancayla vurdu, intihara kalkıştı!

Aksaray'da dehşet: 19 yaşındaki Ömer annesi, kardeşi ve komşusunu tabancayla vurdu, intihara kalkıştı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.