Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir peş peşe yayınladı! Son pozlarına beğeni yağdı

No 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah gibi birçok başarılı projede rol alan ve şimdilerde de Eşref Rüya dizisiyle fırtınalar estiren Demet Özdemir yeni sezon hazırlığında.

Dizisinin yeni sezonu öncesi fotoğraf çekimi yapan Demet Özdemir bu karelerini sosyal medya hesabı üzerinden peş peşe paylaştı.

Ünlü ismin ayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Demet Özdemir'e sosyal medyada; 'Hem güzel hem başarılı', 'Nisan Akyol aurası bambaşka', 'Çok ama çok güzel', 'Yine harika görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.