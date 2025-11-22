Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir sere serpe uzanıp poz verdi

Kanal D’de her bölümünde reytinglerde üst sıralara yerleşen Eşref Rüya dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, yalnızca ekrandaki başarılı performansıyla değil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da gündemde kalmayı başarıyor.

Son olarak özel hayatıyla dikkat çeken ünlü ismin Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Demet Özdemir'den konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Özdemir şimdi de son pozlarıyla adından söz ettirdi. Beyaz pantolonu ve beyaz atletiyle pozlar veren Demet Özdemir'in doğal hali dikkatlerden kaçmadı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin beyaz kalp emojisiyle paylaştığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Özdemir'e; 'çok güzelsin', 'her hali başka güzel', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.