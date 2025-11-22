MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir sere serpe uzanıp poz verdi

Kanal D’nin beğeniyle takip edilen dizisi Eşref Rüyada “Nisan” karakterini canlandıran başarılı oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımıyla yine dikkat çekti. Ünlü oyuncu koltuğa uzanıp sere serpe pozlar vererek takipçilerinin beğenisini kazandı.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir sere serpe uzanıp poz verdi
Öznur Yaslı İkier

Kanal D’de her bölümünde reytinglerde üst sıralara yerleşen Eşref Rüya dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, yalnızca ekrandaki başarılı performansıyla değil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da gündemde kalmayı başarıyor.

Son olarak özel hayatıyla dikkat çeken ünlü ismin Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Demet Özdemir'den konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir sere serpe uzanıp poz verdi 1

Özdemir şimdi de son pozlarıyla adından söz ettirdi. Beyaz pantolonu ve beyaz atletiyle pozlar veren Demet Özdemir'in doğal hali dikkatlerden kaçmadı.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir sere serpe uzanıp poz verdi 2

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin beyaz kalp emojisiyle paylaştığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir sere serpe uzanıp poz verdi 3

Özdemir'e; 'çok güzelsin', 'her hali başka güzel', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir sere serpe uzanıp poz verdi 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Biletler karaborsaya düştü! Tepki gecikmedi! 'Kural yok mu bu ülkede?'Biletler karaborsaya düştü! Tepki gecikmedi! 'Kural yok mu bu ülkede?'
Milli futbolcu model sevgiline evlenme teklif etti! Milli futbolcu model sevgiline evlenme teklif etti!

Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Eşref Rüya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.