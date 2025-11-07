MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir son pozlarıyla gündemde! 'Her hali çok güzel'

Başrolü Çağatay Ulusoy’la paylaştığı Eşref Rüya dizisinde “Nisan Akyol” karakterine hayat veren ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Her paylaşımıyla beğeni toplayan ünlü oyuncu, son pozlarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özdemir'e 'Her hali çok güzel' yorumları yapıldı.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir son pozlarıyla gündemde! 'Her hali çok güzel'
Öznur Yaslı İkier

No 309, Doğduğun Ev Kaderindir ve Adım Farah gibi başarılı yapımlarda yer alan, şu sıralar ise Eşref Rüya dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olmaya devam ediyor.

Her paylaşımıyla binlerce beğeni ve yorum toplayan ünlü oyuncu, bu kez son fotoğraflarıyla ilgi odağı oldu.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir son pozlarıyla gündemde! Her hali çok güzel 1

Demet Özdemir’in art arda paylaştığı kareler kısa sürede sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir son pozlarıyla gündemde! Her hali çok güzel 2

Özdemir karelerine; 'Biraz Rüya biraz Nisan en çok Demet' notunu düştü. Ünlü ismin pozlarına sosyal medyada takipçileri 'Her hali çok güzel' yorumunda bulundu.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir son pozlarıyla gündemde! Her hali çok güzel 3

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir son pozlarıyla gündemde! Her hali çok güzel 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen dizi yeni bölüm tanıtımı yayınladı! 'Final' iddiaları gündemde...Fenomen dizi yeni bölüm tanıtımı yayınladı! 'Final' iddiaları gündemde...
Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.