Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir son pozlarıyla gündemde! 'Her hali çok güzel'

No 309, Doğduğun Ev Kaderindir ve Adım Farah gibi başarılı yapımlarda yer alan, şu sıralar ise Eşref Rüya dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olmaya devam ediyor.

Her paylaşımıyla binlerce beğeni ve yorum toplayan ünlü oyuncu, bu kez son fotoğraflarıyla ilgi odağı oldu.

Demet Özdemir’in art arda paylaştığı kareler kısa sürede sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

Özdemir karelerine; 'Biraz Rüya biraz Nisan en çok Demet' notunu düştü. Ünlü ismin pozlarına sosyal medyada takipçileri 'Her hali çok güzel' yorumunda bulundu.