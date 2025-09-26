MAGAZİN

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı

Başrolünü Çağatay Ulusoy ile paylaştığı Eşref Rüya dizisinde hayat verdiği'Nisan Akyol' karakteriyle fırtınalar estiren Demet Özdemir şimdi de son pozlarıyla dikkat çekti. Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

No 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah gibi birçok başarılı projede rol alan ve şimdilerde de Eşref Rüya dizisiyle adından söz ettiren estiren Demet Özdemir sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim peş peşe yayınladığı karelerle takipçilerinin beğenisini kazandı.

Özdemir'in Londra Moda Haftası’na katılmak için gittiği İngiltere'den yayınladığı kareler takipçilerinden tam not aldı.

Londra sokaklarında yeni pozlar veren güzel oyuncu, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı. Önceki gün İstanbul’a dönen oyuncu, ‘Eşref Rüya’nın çekimlerine devam ediyor.

Burberry’nin Türkiye’den tek davetlisi olarak Londra’ya giden oyuncu, markanın defilesini Rosie Huntington-Whiteley, Jason Statham gibi dünyaca ünlü isimlerle birlikte izlemişti.

