Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir takipçilerini uyardı! 'Adımı kullanarak...'

No 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah gibi birçok başarılı projede rol alan ve şimdilerde de Eşref Rüya dizisiyle fırtınalar estiren Demet Özdemir, adını kullanarak para isteyenlere itibar edilmemesi konusunda takipçilerini uyardı.

Özdemir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; 'Adımı kullanarak sizlerden para talep eden sahte bir telefon numarasının olduğunu öğrendim.

Lütfen bu hesaplara kesinlikle itibar etmeyin. Sizlerin güvenliği için bu tür sahte profillere karşı dikkatli olmanızı önemle rica ederim.'

KAZANCI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Güzel oyuncunun reyting rekorları kıran 'Eşref Rüya' dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL aldığı iddia edilmişti.