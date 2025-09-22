MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir takipçilerini uyardı! 'Adımı kullanarak...'

Başrolünü Çağatay Ulusoy ile paylaştığı Eşref Rüya dizisinde 'Nisan Akyol' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Demet Özdemir dolandırıcıların hedefi oldu. Özdemir, adını kullanarak para isteyen sahte hesaplara itibar edilmemesi konusunda sosyal medya hesabından takipçilerini uyardı.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir takipçilerini uyardı! 'Adımı kullanarak...'
Öznur Yaslı İkier

No 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah gibi birçok başarılı projede rol alan ve şimdilerde de Eşref Rüya dizisiyle fırtınalar estiren Demet Özdemir, adını kullanarak para isteyenlere itibar edilmemesi konusunda takipçilerini uyardı.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir takipçilerini uyardı! Adımı kullanarak... 1

Özdemir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; 'Adımı kullanarak sizlerden para talep eden sahte bir telefon numarasının olduğunu öğrendim.

Lütfen bu hesaplara kesinlikle itibar etmeyin. Sizlerin güvenliği için bu tür sahte profillere karşı dikkatli olmanızı önemle rica ederim.'

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir takipçilerini uyardı! Adımı kullanarak... 2

KAZANCI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Güzel oyuncunun reyting rekorları kıran 'Eşref Rüya' dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL aldığı iddia edilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler... Evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler...
Oğlu Deniz ile buluştu! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Aynı babası' Oğlu Deniz ile buluştu! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Aynı babası'

Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Eşref Rüya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.