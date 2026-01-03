Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir yeni yılı böyle karşıladı! İddialı tarzı tam not aldı

Kanal D’de her bölümünde reytinglerde üst sıralara yerleşen Eşref Rüya dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, yalnızca ekrandaki başarılı performansıyla değil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde 'Altın 61 Ödülleri'nde "Yılın İlham Veren Kadın" oyuncu ödülünü alan Özdemir birkaç gün sonra da 'En iyi kadın oyuncu' ödülüne layık görülmüştü.

TAM NOT ALDI

Bu sene adeta ödüle doymayan ünlü isim 2026'yı da heyecanla karşıladı. 'En iyi dilekler henüz gerçekleşmemiş olanlardır' notu ile peş peşe paylaşımlar yapan Özdemir kırmızı ve siyah elbiseleriyle tam not aldı.

Demet Özdemir'in yeni yıl pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.