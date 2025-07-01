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Eşref Rüya'nın yıldızı Çağatay Ulusoy imaj tazeledi! Görenler çok şaşırdı

Şimdilerde Demet Özdemir ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisindeki 'Eşref Tek' karakteriyle fırtınalar estiren Çağatay Ulusoy dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Ünlü oyuncu yaptığı imaj değişikliğiyle de dikkat çekti.

Eşref Rüya'nın yıldızı Çağatay Ulusoy imaj tazeledi! Görenler çok şaşırdı
Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Eşref Rüya'da 'Eşref Tek' karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy, dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte radikal bir imaj değişikliğine gitti.

Eşref Rüya nın yıldızı Çağatay Ulusoy imaj tazeledi! Görenler çok şaşırdı 1

Dizide sakalları ile dikkat çeken oyuncu, dizisi sezon finali yapar yapmaz sakallarını kesti. Ünlü ismin yeni görüntüsü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Eşref Rüya nın yıldızı Çağatay Ulusoy imaj tazeledi! Görenler çok şaşırdı 2

Çağatay Ulusoy'a sosyal medyada; 'Her hali olay', 'yine çok yakışıklı', 'ne yapsa yakışıyor' gibi yorumlar yapıldı.

Ulusoy geçen günlerde de Bulgaristan vatandaşlığı alarak çifte vatandaş olmuştu.

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Çağatay Ulusoy
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