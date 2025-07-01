Eşref Rüya'nın yıldızı Çağatay Ulusoy imaj tazeledi! Görenler çok şaşırdı

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Eşref Rüya'da 'Eşref Tek' karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy, dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte radikal bir imaj değişikliğine gitti.

Dizide sakalları ile dikkat çeken oyuncu, dizisi sezon finali yapar yapmaz sakallarını kesti. Ünlü ismin yeni görüntüsü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Çağatay Ulusoy'a sosyal medyada; 'Her hali olay', 'yine çok yakışıklı', 'ne yapsa yakışıyor' gibi yorumlar yapıldı.

Ulusoy geçen günlerde de Bulgaristan vatandaşlığı alarak çifte vatandaş olmuştu.