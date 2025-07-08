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Eşref Rüya'nın yıldızı Çağatay Ulusoy yeniden sete çıkmaya hazırlanıyor! Yeni partneri de belli oldu

Demet Özdemir ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisindeki 'Eşref Tek' karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy dizisinin sezon finali yapmasının ardından yeni film hazırlıklarına başladı. Ulusoy'un yeni projesindeki yeni partneri de belli oldu.

Eşref Rüya'nın yıldızı Çağatay Ulusoy yeniden sete çıkmaya hazırlanıyor! Yeni partneri de belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Eşref Rüya'da 'Eşref Tek' karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy, dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte yeni projeler için hazırlanmaya başladı.

Ulusoy bu yaz dinlenmek yerine film çekecek. İmajını film için yenileyen yakışıklı oyuncu 2 film anlaşması yaptığı Polat Yağcı’nın Poll Films şirketinin ilk filmi “Uykusuz Adam”ın ay sonuna doğru çekimlerine başlayacak.

Eşref Rüya nın yıldızı Çağatay Ulusoy yeniden sete çıkmaya hazırlanıyor! Yeni partneri de belli oldu 1

Sete çıkmak için gün sayan Çağatay Ulusoy'un yeni partneri de belli oldu. Kadın başrol oyuncusu “Saye” rolü için adı geçen isimler arasında Elçin Sangu ve Hafsanur Sancaktutan bulunuyordu.

Eşref Rüya nın yıldızı Çağatay Ulusoy yeniden sete çıkmaya hazırlanıyor! Yeni partneri de belli oldu 2

Hafsanur Sancaktutan’ın projeyi reddetmesi üzerine, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile Elçin Sangu rolü kabul ettiğini duyurdu.

Eşref Rüya nın yıldızı Çağatay Ulusoy yeniden sete çıkmaya hazırlanıyor! Yeni partneri de belli oldu 3

10 ile 15 Temmuz arasında sete çıkması beklenen filmin başrol karakterleri “Ferman”, “Afro”, “Kartal” ve “Saye" olacak.

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Çağatay Ulusoy Elçin Sangu Eşref Tek
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