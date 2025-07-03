Estetikleriyle gündemdeydi! Dilan Çiçek Deniz imaj tazeledi! Son hali çok beğenildi

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

Sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile Yunanistan’ın gözde adalarından Hydra’daki tatilini tamamlayan Dilan Çiçek Deniz, tatilden döner dönmez imaj değişikliğine gitti.

Ünlü oyuncu saçlarını kısalttı ve kahkül kestirdi. Deniz, yeni görünümünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

YORUM YAĞDI

Dilan Çiçek Deniz'in yeni görüntüsü takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme; 'çok yakışmış', 'harika görünüyor', 'çok ama çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.