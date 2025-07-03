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Estetikleriyle gündemdeydi! Dilan Çiçek Deniz imaj tazeledi! Son hali çok beğenildi

Son dönemde cesur kostümleri, estetikleri ve yüzündeki değişimle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Hydra tatilinden dönen Deniz, radikal bir karar alarak saçlarına kahkül kestirdi.

Estetikleriyle gündemdeydi! Dilan Çiçek Deniz imaj tazeledi! Son hali çok beğenildi
Öznur Yaslı İkier

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

Sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile Yunanistan’ın gözde adalarından Hydra’daki tatilini tamamlayan Dilan Çiçek Deniz, tatilden döner dönmez imaj değişikliğine gitti.

Estetikleriyle gündemdeydi! Dilan Çiçek Deniz imaj tazeledi! Son hali çok beğenildi 1

Ünlü oyuncu saçlarını kısalttı ve kahkül kestirdi. Deniz, yeni görünümünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Estetikleriyle gündemdeydi! Dilan Çiçek Deniz imaj tazeledi! Son hali çok beğenildi 2

YORUM YAĞDI

Dilan Çiçek Deniz'in yeni görüntüsü takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme; 'çok yakışmış', 'harika görünüyor', 'çok ama çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Estetikleriyle gündemdeydi! Dilan Çiçek Deniz imaj tazeledi! Son hali çok beğenildi 3

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz
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