Evinin balkonundan düştü! Ünlü şarkıcı Güllü hayatını kaybetti

Türk arabesk müziğinin en sevilen sanatçılarından biri olan Güllü'den acı haber geldi. Ünlü ismin Çınarcık'taki 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter'ten açıklama geldi.

Öznur Yaslı İkier

'Sabah Olmadan', 'Her Şeyim Oldun', 'Değmezmiş Sana', 'Ödüm Kopuyor', 'Unuttum İşte' gibi seslendirdiği birçok şarkıyla arabesk müziğinin en sevilen isimlerinden biri olmayı başaran ünlü şarkıcı Güllü, Çınarcık Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 51 yaşındaki sanatçının vefat haberini oğlu duyurdu.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. " dedi.

"ELİM BİR KAZA"

Oğlu, "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun." diye ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Güllü Güllü kimdir Güllü son hali
