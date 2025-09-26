Evinin balkonundan düştü! Ünlü şarkıcı Güllü hayatını kaybetti

'Sabah Olmadan', 'Her Şeyim Oldun', 'Değmezmiş Sana', 'Ödüm Kopuyor', 'Unuttum İşte' gibi seslendirdiği birçok şarkıyla arabesk müziğinin en sevilen isimlerinden biri olmayı başaran ünlü şarkıcı Güllü, Çınarcık Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 51 yaşındaki sanatçının vefat haberini oğlu duyurdu.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. " dedi.

"ELİM BİR KAZA"

Oğlu, "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun." diye ekledi.