'Evleri ayırdılar' denmişti... Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanmayı erteledi! Sebebi bakın neymiş...

2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı. Bir süredir aralarının bozuk olduğu söylenen ünlü çiftin evlerini ayırdığı iddiası magazin manşetlerinde uzun süre yer almıştı.

Boşanma iddialarına; 'Biz konuştuk. Çok fazla konuşmak istemiyoruz. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz' diyerek yanıt veren Pelin Akil bu açıklamasıyla kafaları daha çok karıştırmıştı.

Pelin Akil ile Anıl Altan çifti geçtiğimiz günlerde de birlikte galaya katılmış ve yan yana görüntülenmişlerdi.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ünlü çift boşanma için henüz resmi bir adım atmadı ve süreci yaz sonuna erteledi.

ERTELEME SEBEBİ...

Boşanma sürecinin erteleme sebebi ise evliliklerine yeni bir şans vermek istemeleri değil; devam eden bir reklam kampanyası olduğu iddia edildi. Reklam anlaşmasının zarar görmemesi adına boşanma süreci şimdilik rafa kalkmış.

Reklam anlaşmasının yaz sonunda sona ereceği, ardından çiftin tekrar boşanma sürecini gündeme alacakları söylentiler arasında.