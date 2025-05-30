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'Evleri ayırdılar' denmişti... Pelin Akil ile Anıl Altan çifti kafaları yine karıştırdı

Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin uzun süredir boşanacakları konuşuluyor. Hatta evleri ayırdıkları söylenen çift zaman zaman etkinliklerde görüntü veriyor. Pelin Akil, eşinin doğum gününü kutladı. Anıl Altan ise yaşadıkları süreç hakkında yaptığı açıklamayla bir kez daha kafaları karıştırdı.

'Evleri ayırdılar' denmişti... Pelin Akil ile Anıl Altan çifti kafaları yine karıştırdı
Öznur Yaslı İkier

Arka Sıradakiler dizisinde tanışan ve zaman içinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

Oyuncu çift, üç yıl sonra da ikiz kızlarını kucaklarına aldı. İkili, kızlarına Alin ile Lina adını verdi. Bir süredir ayrılık iddialarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü çiftin boşanma aşamasında olduğu iddia ediliyor.

Anıl Altan bugün 35 yaşına bastı. Pelin Akil, Altan'ın doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı.

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Akil, kızları ve eşi ile olan bir kareyi yayınlayarak "Birlikte büyüttüğümüz iki küçük kalp sayesinde biz hep aynı hikayenin içindeyiz. Bugün o hikayedeki en önemli günlerden biri. Doğum günün kutlu olsun... İyi ki varsın." notunu düştü.

Anıl Altan ise Pelin Akil ile yaşadıkları süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Altan'ın açıklamaları bir kez daha kafaları karıştırdı.

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"EVLİLİKTE BAZEN OLUYOR ÖYLE ŞEYLER"

Ünlü isim; "Sağ olsunlar kızlarla birlikte Pelin de sürpriz yaptı. Onun da karşıda bugün sahnesi var. Ben, o ilk defa sahne alacağı için buradan oraya geçeceğim. Bence söylemesi gerekiyordu da zaten. Şarkı tarafında o çok yetenekli. Süreç her ilişkide olduğu gibi. Evlilikte bazen oluyor öyle şeyler." dedi.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil Anıl Altan
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